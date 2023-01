Curso de Formação Continuada para os novos professores de Paraíba do Sul - Divulgação

Publicado 06/01/2023 10:13

Petrópolis - A Secretaria Municipal de Educação ofereceu, na manhã dos dias 4 e 5 de janeiro, no Theatro Municipal Mariano Aranha, o Curso de Formação Continuada para os novos professores. Os profissionais convocados por concurso público somam 104 efetivados em 2022. O curso foi ministrado pelo secretário Municipal de Educação, Elder Azevedo. Estiveram presentes também as coordenadoras pedagógicas do Departamento de Ensino.

A formação é uma prática que busca a qualificação profissional do professor. Com ela, o profissional se adapta às novas tendências da educação e acompanha as evoluções do processo de ensino-aprendizagem.

A prefeita Dayse Onofre marcou presença no primeiro dia do curso, quando fez a entrega de sessenta notebooks aos novos professores. “Feliz em poder contribuir com a formação continuada dos nossos professores e, consequentemente, com a melhoria contínua da educação ofertada para nossas crianças”, disse Dayse.