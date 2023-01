Função principal do conselho é acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo nacional no município - Divulgação

Publicado 09/01/2023 09:09

Paraíba do Sul - Foram empossados, em cerimônia realizada na Prefeitura Municipal nesta terça-feira (3), os novos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). A posse foi dada pela prefeita Dayse Onofre e pelo secretário Municipal de Educação, Elder Azevedo.

A função principal do conselho é acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo nacional no município. Cabe aos conselheiros, inclusive, a análise e emissão de parecer sobre a prestação de contas desses recursos, encaminhando-as ao FNDE.

“Todos que estão assumindo esse compromisso junto ao Conselho têm um papel muito importante. Estaremos juntos desenvolvendo esse trabalho, sem medir esforços, para construir uma educação de qualidade”, comentou Dayse Onofre.

Conselheiros que tomaram posse para a Gestão 2023/2026:

Representante do Poder Executivo Municipal - Titular Luiz Felipe Huguenim Salomão e Suplente: Renata Letra Rezende

Representante da Secretaria Municipal de Educação - Titular: Lidiane do Nascimento Pontes e Suplente: Olavo Rodrigues de Brito Pinheiro

Representante dos Diretores das Escolas da Rede Municipal de Ensino - Titular: Adriana Soares do Nascimento Kleme Suplente: Alessandra Magdalena Lopes

Representante dos Professores das Escolas Públicas Municipais - Titular: Giovana Valeska de Assis Alves Pereira Oliveira eSuplente: Stephanie da Silva Assunção

Representante dos Servidores Técnico Administrativos das Escolas Públicas Municipais - Titular: Luciana Gomes Lourenço e Suplente: Flávia Azevedo Santos Mourão

Representante dos Pais das Escolas Públicas Municipais - Titulares: Aline Moreira De Carvalho e Liliane De Souza O. Aguiar e Suplentes: Carla Alves P. Oliveira e Elaine Cristina dos Santos Aguiar

Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública Titular: Vera Lúcia da Silva Teixeira e Suplente: Adriana Maria de Souza Marques Guimarães

Representante do Conselho Municipal de Educação - Titular: Natália Alves Oliveira e Suplente: Eluzinete Aparecida Monteiro Odílio

Representante do Conselho Tutelar - Titular: Lorraine Dias de Carvalho Lage Alban e Suplente: Tainara da Silva.