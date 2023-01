Interessados devem procurar a Fundação Cultural, no centro da cidade - Reprodução

Interessados devem procurar a Fundação Cultural, no centro da cidadeReprodução

Publicado 10/01/2023 10:59

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul informa que o prazo para os representantes de blocos de Carnaval da cidade retirarem a autorização de desfile termina na próxima sexta-feira (13). Os interessados devem procurar a Fundação Cultural, no centro da cidade.