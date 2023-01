Prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, concedeu uma entrevista à rádio Show FM - Divulgação

Paraíba do Sul - Nesta quinta-feira (12), a prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, concedeu uma entrevista à rádio Show FM. A chefe do Executivo iniciou sua fala salientando os planos e expectativas para 2023 e as mudanças já realizadas na primeira semana do ano e debateu pontos relacionados às áreas de mobilidade urbana, obras, saúde e turismo.



Logo no início do diálogo, a convidada especial do quadro de entrevistas semanais da Show FM apresentou uma nova data para a reinauguração da Policlínica Municipal. O dia da entrega da finalização da obra para a população, que seria no dia do aniversário de 190 anos de Paraíba do Sul, dia 15 de janeiro, foi alterado para o primeiro sábado de março, dia 4. Segunda a prefeita, o adiamento da reinauguração do centro especializado em saúde foi uma escolha pensada na integralidade na entrega do serviço.

“Não está no nosso padrão, queremos o melhor para a população e a obra ainda não está neste nível, por isso resolvi adiar e dar mais um prazo para que o povo sul-paraibano receba uma Policlínica em alto nível”, explicou Dayse.



Em seguida, a chefe do executivo liberou uma prévia da agenda cultural para 2023. A prefeita deixou escapar uma das atrações para o carnaval de 2023, o tradicional bloco Cordão da Bola Preta, considerado o maior bloco de carnaval do planeta, retorna à Paraíba do Sul após um intervalo de três anos sem a Folia do Momo. Seguindo a estratégia operacional e de segurança do Réveillon, que se apresentou um sucesso absoluto, o foco do evento será a diversão familiar e as programações serão majoritariamente diurnas.



Abrigos de Passageiros climatizados

Após as mudanças de trânsito realizadas na última semana, com a desativação da Rodoviária Velha para ônibus, a prefeita Dayse Onofre acrescentou que fará algumas melhorias às alterações já apresentadas. Dentre elas, a ampliação do Abrigo de Passageiros da Avenida Ayrton Senna, o retorno da estrutura arquitetônica tradicional do Abrigo da Praça Garcia e a melhoria na estrutura geral do novo Abrigo na Estação Ferroviária. Os dois abrigos de passageiros serão fechados com blindex e climatizados com ar condicionado.



“Espero que as empresas de ônibus façam o mesmo. Nossa população merece o melhor”, reafirmou a prefeita.



Novidades para 2023

A prefeita anunciou ainda, através da pauta ambiental, a substituição de todas as lâmpadas de iluminação pública por lâmpadas de LED. Essa iniciativa diminuirá, em 70%, a tarifa da conta de luz.



“Vamos começar hoje (12) a realizar o Consultório na Rua, quando vamos abordar pessoas em situação de rua, levar atendimento médico e de assistência social e entender melhor a situação de cada um”, finalizou Dayse Onofre.