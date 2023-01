Ao final da missa, o Frei Michel reuniu os representantes do Executivo e Legislativo para uma palavra de paz, união e cooperação entre os poderes - Divulgação

Ao final da missa, o Frei Michel reuniu os representantes do Executivo e Legislativo para uma palavra de paz, união e cooperação entre os poderesDivulgação

Publicado 18/01/2023 12:41

Paraíba do Sul - No último domingo (15) foi celebrada a Santa Missa em comemoração aos 190 anos da instituição da cidade de Paraíba do Sul. A missa foi presidida pelo pároco Frei Michel, que em sua homília falou da história de fundação do nosso município, ressaltando a importância do seu povo. Autoridades municipais, representantes do Legislativo e Executivo e sociedade civil em geral participaram da cerimônia realizada na Matriz de São Pedro e São Paulo.

Ao final da missa, o Frei Michel reuniu os representantes do Executivo e Legislativo para uma palavra de paz, união e cooperação entre os poderes.

A data remete à elevação de Paraíba do Sul à condição de vila, por determinação do decreto de 15 de janeiro de 1833. Entretanto, essa data representativa também carrega 342 anos de história, contando a partir da chega do bandeirante Garcia Rodrigues Paes a terra até então inexplorada e ocupada pelos indígenas Puris, que detinham o conhecimento do território e domínio de técnicas ancestrais.

“Celebramos juntos mais um aniversário da nossa querida cidade! Estamos resgatando a auto estima da cidade, o seu valor histórico e construindo perspectivas para o futuro. Nosso povo merece ter orgulho de onde veio, do interior, da cidade de Paraíba do Sul. E, com as bênçãos de Deus e muito trabalho, estamos conseguindo. Nossa cidade já vive um novo momento”, declarou a prefeita do município Dayse Onofre.