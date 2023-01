Atividades desenvolvidas servirão para a formação pessoal dos jovens, além de promover a saúde, o esporte e lazer, com atividades de prática esportivas, seminários e palestras - Divulgação

Publicado 24/01/2023 14:52

Paraíba do Sul - O projeto socioeducacional Guarda Mirim, executado pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, está com as inscrições abertas para 2023. O programa, que retorna ao município após uma longa pausa de 20 anos, atenderá, em média, 150 jovens entre 11 e 17 anos. As inscrições acontecem na sede da Guarda Mirim Municipal, localizada no Parque Salutaris, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h. O prazo de inscrição termina no dia 31 de janeiro.

O público alvo do programa consiste em, aproximadamente, 150 adolescentes, de ambos os sexos, com idade de 10 a 17 anos, de baixa renda comprovada e devidamente matriculados em instituição pública de ensino. Os jovens serão divididos em 2 turnos de três horas cada. O primeiro começa às 8h e se estende até as 11h. O segundo, das 14h às 17h.

As atividades desenvolvidas servirão para a formação pessoal dos jovens, além de promover a saúde, o esporte e lazer, com atividades de prática esportivas, seminários e palestras. Toda a formulação e execução do projeto baseia-se na Lei Nº 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo o coordenador do projeto, Reginei Alves de Souza, “o projeto nasceu pela Secretaria e pela visão e sensibilidade da prefeita Dayse Onofre, com o intuito de prevenir, amenizar e enfrentar problemas reais que vem assolando essa faixa etária e a sociedade em geral, que são: uso e tráfico de drogas, vício, prostituição e falta de perspectivas emocionais, materiais e espirituais”, explicou.