O recenseador, Patrick Emanuel Miranda, durante sua primeiras saída para entrevistar a população para o censo demográfico 2022, na região central do Rio - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 26/01/2023 11:07

Paraíba do Sul - O valor do Fundo de Participação dos Municípios, um repasse federal de verbas realizado diretamente a todas as cidades brasileiras, é vinculado ao número total de habitantes em cada cidade. Este número é levantado através do Censo Populacional, realizado há cada dez anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Após quase três anos parado por conta da pandemia do novo coronavírus, os valores do Censo Populacional não foram atualizados, pois a pesquisa que teve início em 2022 ainda não foi concluída. Até o momento, os dados do Censo do IBGE referentes ao município de Paraíba do Sul ficaram em baixa, apontando 41.084 habitantes. Este dado não condiz com a estimativa populacional realizada pelo Instituto em 2018, que apontava a população total da cidade em 44.045 habitantes, resultando na diminuição de repasse do FPM.

Com isso, de acordo com o Liminar deferida pelo STF pelo ministro Ricardo Lewandowski na última segunda-feira (23), a Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União de realizar os repasses de acordo com o Censo 2022 está suspensa, sendo considerado como patamar mínimo do FPM de 2023 os dados estimados em 2018.

Portanto, como os dados do Censo 2022 ainda estão sendo coletados, a população ainda pode responder ao questionário. Basta ligar 137 (a ligação é gratuita) e os recenseadores do IBGE irão até a sua casa para coletar a sua pesquisa; horário de funcionamento: de 8h às 21h30, todo os dias.