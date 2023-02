Além das fotografias, a mostra apresentará também alguns dos itens adquiridos no projeto do Carnaval Sustentável - Divulgação

Publicado 09/02/2023 16:30 | Atualizado 09/02/2023 16:54

Paraíba do Sul - A Casa de Vidro, localizada na Praça Garcia, receberá, na próxima semana, uma exposição especial que contará a história do Carnaval de Paraíba do Sul através de registros fotográficos dos tradicionais blocos de rua e escolas de samba do município. A exposição, que é gratuita e aberta ao público, funcionará de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

A premissa adotada no Carnaval de 2023 de Paraíba do Sul entrelaça aspectos históricos e culturais numa viagem pelo tempo. A exposição começará na segunda-feira, dia 13, na semana do Carnaval, e reunirá um acervo diversificado de fotografias que contam a história dos carnavais sul-paraibanos. A iniciativa promoverá o resgate da identidade municipal e da tradição carnavalesca em um momento importante para o município: a comemoração dos 190 de fundação de Paraíba do Sul.

“A proposta da exposição é aproveitar essa semana de folia para difundir ainda mais o nosso potencial cultural. Quando resgatamos esses registros, percebemos o valor de décadas de histórias que, com o tempo, foram esquecidas. A população poderá se emocionar e até se encontrar nos registros que estarão disponíveis durante toda a semana do Carnaval na Casa de Vidro.” disse a presidente da Fundação Cultural, Giulia Machado.

Além das fotografias, a mostra apresentará também alguns dos itens adquiridos no projeto do Carnaval Sustentável. Adereços e fantasias provenientes dos desfiles das Escolas de Sambas do Grupo Série Ouro e Especial estarão disponíveis durante a exposição.