Caso foi registrado na DP de Paraíba do Sul - Reprodução/Internet

Caso foi registrado na DP de Paraíba do SulReprodução/Internet

Publicado 23/02/2023 10:13

Paraíba do Sul - Uma mulher, de 44 anos, foi agredida pelo companheiro com socos e golpes de cabo de vassoura na madrugada da última terça-feira (22) em Paraíba do Sul. Segundo a Polícia Militar, o agressor, de 40 anos, confessou ter espancado a mulher e foi preso logo depois dos fatos.



O crime aconteceu na casa do casal, no Cerâmica. De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada coberta de sangue e com cortes pelo corpo. Ela se queixava de dores na cabeça e no braço.



A mulher, cuja identidade não foi divulgada, foi levada para o hospital Nossa Senhora da Piedade, mas devido à gravidade dos ferimentos logo depois foi transferida para o hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.