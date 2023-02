Praça Marques de São João Marcos, no Jardim Velho, em Paraíba do Sul - Reprodução/Redes sociais

Praça Marques de São João Marcos, no Jardim Velho, em Paraíba do Sul Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/02/2023 15:03 | Atualizado 24/02/2023 15:05

Paraíba do Sul - O Rio Paraíba do Sul transbordou nesta quinta-feira (23) em Paraíba do Sul, deixando ruas dos bairros Santa Josefa, Ponte Preta e Jardim Velho tomadas pela água. O último boletim divulgado pela Defesa Civil informa que o nível do rio estava em 3,20 m, 20 cm a mais do que a cota de transbordo.

O plano de contingência do governo municipal foi acionado assim que o nível das águas do rio chegou em seu estado de alerta. Um abrigo foi montado na Escola Municipal Pedro Paulo Lacerda, no bairro Liberdade, para receber as famílias que moram em casas ribeirinhas.