Câmara Municipal de Paraíba do Sul - Foto: Reprodução

Câmara Municipal de Paraíba do SulFoto: Reprodução

Publicado 07/10/2024 19:21

Paraíba do Sul - Com a apuração das eleições municipais finalizada, os 13 nomes eleitos para a Câmara Municipal de Paraíba do Sul estão definidos. São eles:

Leo Correa (PDT) - 1.368 votos

Lucas Mendes (PMB) - 1.324 votos

Diogo Jacaré (União) - 1.094 votos

Andre Salgueiro (PP) - 1.057 votos

Wallace Canelinha (União) - 880 votos

Eliel Teixeira (DC) - 705 votos

André Aguiar Dedé (DC) - 696 votos

Sandro Batista (PL) - 540 votos

Junior Cruz (PL) - 534 votos

Silvestre (REP) - 531 votos

Tia Norma (REP) - 508 votos

Cosme (União) - 435 votos

Marquinhos Carismatico (PP) - 394 votos