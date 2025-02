Obras da Águas da Condessa - Foto: Divulgação

Obras da Águas da CondessaFoto: Divulgação

Publicado 19/02/2025 17:42

Paraíba do Sul - A Águas da Condessa retomou os trabalhos na Rua Alberto Cruz, trecho entre as Ruas José Antonio da Costa e a Avenida Prefeito Bento Gonçalves, nesta quarta-feira (19). O local fica interditado para o trânsito de veículos, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, para a instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no dia 28 de fevereiro.

Para garantir a celeridade nos trabalhos, a concessionária solicita que os motoristas não estacionem ao longo do trecho. Quem acessa a Rua Alberto Cruz, sentido Avenida Prefeito Bento Gonçalves, pode usar a Rua José Antonio da Costa como via alternativa.

O Sistema de Esgotamento Sanitário faz parte das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro, que está sendo construída no bairro Cerâmica, e vai garantir inúmeros benefícios para a saúde, meio ambiente e qualidade de vida para a população sul paraibana.