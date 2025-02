Agentes do 38º BPM realizaram a apreensão - Foto: Divulgação

Publicado 20/02/2025 16:49

Paraíba do Sul - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas em Paraíba do Sul, nesta quarta-feira (19). A ação ocorreu às margens do Rio Paraíba do Sul, após uma denúncia a respeito de tráfico de drogas na região.

Ao todo, foram apreendidos 193 papelotes de crack, 60 pinos de cocaína e 14 buchas de maconha, gerando um prejuízo de R$ 3.950,00 para a facção que atua na localidade. O material foi encaminhado à 107ª DP.