Transporte universitário gratuito em Paraíba do SulFoto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 16:04

Paraíba do Sul - Na última segunda-feira (17), o transporte universitário gratuito começou a operar neste ano em Paraíba do Sul. A iniciativa gera segurança, economia e tranquilidade para os estudantes de ensino superior que moram no município.

Com a implementação deste serviço, os alunos beneficiados pelo edital agora têm acesso a um trajeto mais fácil e sem preocupações com deslocamento ou custos adicionais. Confira os horários de saída:



Ponto de partida: Jardim Velho



– Vassouras: 17h30



– Petrópolis: 16h30



– Três Rios (Univertix): 18h15