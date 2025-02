Obras seguem sendo realizadas - Foto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 16:40

Paraíba do Sul - A Águas da Condessa informou que vai seguir trabalhando, neste sábado (22), das 7h às 17h, no trecho da Rua Alberto Cruz, no bairro Palhas, entre as Ruas José Antonio da Costa e a Avenida Prefeito Bento Gonçalves, conhecida como Rua das Palhas. O objetivo é garantir a celeridade na instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE Centro no local, onde os trabalhos foram retomados na última quarta-feira.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no dia 28 de fevereiro e até lá o trânsito no trecho segue interditado. Quem acessa a Rua Alberto Cruz, sentido Avenida Prefeito Bento Gonçalves, pode usar a Rua José Antonio da Costa como via alternativa.

O Sistema de Esgotamento Sanitário faz parte das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro, que está sendo construída no bairro Cerâmica, e vai garantir inúmeros benefícios para a saúde, meio ambiente e qualidade de vida para a população sul paraibana.