Conscientização sobre a dengue em Paraíba do Sul - Foto: Divulgação

Conscientização sobre a dengue em Paraíba do SulFoto: Divulgação

Publicado 25/02/2025 17:17

Paraíba do Sul - O município de Paraíba do Sul registrou uma queda significativa nos casos de dengue, com 100 registros a menos entre os meses de janeiro e fevereiro. O retorno à classificação 1 nos casos da doença, segundo a Prefeitura, tem a ver com as ações implementadas pela equipe de endemias da Secretaria de Saúde.

A mobilização incluiu panfletagem com orientações de prevenção, campanhas de conscientização, visitas domiciliares e a passagem do carro fumacê por todos os bairros da cidade.



O prefeito Júlio Canelinha enfatizou a importância desse avanço, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a saúde pública. “Esse resultado é um indicativo de que estamos no caminho certo, graças a uma equipe dedicada e a ações eficazes. No entanto, a luta contra a dengue continua, e contamos com o apoio da população para eliminar de uma vez por todas os criadouros e garantir a segurança de nossa cidade”, destacou.



Apesar da queda, a Prefeitura reiterou que o combate à dengue é uma responsabilidade compartilhada e que medidas preventivas, como evitar água parada e manter os quintais limpos, são essenciais para impedir a reprodução do mosquito.