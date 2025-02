Pneus adquiridos pela Secretaria de Transportes - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2025 14:10

Paraíba do Sul - A Secretaria de Transportes de Paraíba do Sul adquiriu cerca de 60 novos pneus. O material será utilizado nos ônibus, micro-ônibus e carros de passeio das secretarias municipais.

Com a volta das aulas no início de fevereiro, o transporte de cerca de 6 mil alunos retornou, e assim como os serviços de atendimentos da Saúde, que dependem de levar e buscar pacientes. Além desse primeiro lote, está prevista a chegada de outro com cerca de 200 pneus para complementar toda a frota municipal.