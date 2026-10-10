CDL Business em Paraíba do Sul - Foto: Divulgação/Sebrae Rio

CDL Business em Paraíba do SulFoto: Divulgação/Sebrae Rio

Publicado 10/10/2026 12:29





O principal destaque da noite foi a palestra de Fred Rocha, especialista em varejo. Ele abordou tendências de mercado, inovação e estratégias para ajudar os empresários a se prepararem para as transformações do setor e ampliarem a competitividade de seus negócios.



Para Jorge Pinho, coordenador do Sebrae Rio no Centro-Sul Fluminense, iniciativas como o CDL Business são importantes para aproximar os empresários de novos conhecimentos e estimular uma visão mais estratégica sobre os negócios.



“É muito importante criar espaços como esse, em que os empresários possam ter acesso a novos conhecimentos, conhecer tendências e trocar experiências. O mercado está em constante transformação, e estar atento às mudanças é fundamental para que os pequenos negócios possam inovar, se adaptar e continuar crescendo”, destacou. Mais de 250 empresários participaram, na noite da última quarta-feira (07), do CDL Business 2026, em Paraíba do Sul. Promovido pelo Clube de Dirigentes Lojistas (CDL) de Paraíba do Sul, em parceria com o Sebrae Rio, o evento reuniu empreendedores em uma programação voltada à troca de experiências, atualização profissional e fortalecimento dos negócios locais.O principal destaque da noite foi a palestra de Fred Rocha, especialista em varejo. Ele abordou tendências de mercado, inovação e estratégias para ajudar os empresários a se prepararem para as transformações do setor e ampliarem a competitividade de seus negócios.Para Jorge Pinho, coordenador do Sebrae Rio no Centro-Sul Fluminense, iniciativas como o CDL Business são importantes para aproximar os empresários de novos conhecimentos e estimular uma visão mais estratégica sobre os negócios.“É muito importante criar espaços como esse, em que os empresários possam ter acesso a novos conhecimentos, conhecer tendências e trocar experiências. O mercado está em constante transformação, e estar atento às mudanças é fundamental para que os pequenos negócios possam inovar, se adaptar e continuar crescendo”, destacou.

Palestra sobre inteligência orgânica em Três Rios

Cerca de mil estudantes de diferentes cursos da Faculdade Vértix Trirriense (Univértix), em Três Rios, participaram, na última terça-feira, da palestra “Inteligência Orgânica: Protagonismo em Tempos de Algoritmo”, com o futurista, estrategista digital e comunicador Pedro Cortella. A atividade foi promovida pelo Sebrae Rio, por meio do programa Educação Empreendedora.



Durante a palestra, Cortella abordou os impactos da inteligência artificial no mundo do trabalho e a importância de desenvolver competências que permanecem essencialmente humanas diante do avanço da automação. Pensamento crítico, criatividade, capacidade de julgamento e protagonismo estiveram entre os temas discutidos com os estudantes.



Especialista em Educação, Inteligência Artificial e comportamento, Pedro Cortella é certificado em Inteligência Artificial pelo MIT Professional Education e em Futurismo pelo Institute for the Future.

“A inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho. Porém, mais do que falar sobre tecnologia, queremos estimular a inteligência orgânica: raciocínio analítico, criatividade e desenvolvimento de competências que serão importantes não apenas na vida profissional, mas ao longo de toda a trajetória desses jovens”, disse Jorge Pinho, entendendo que levar essa palestra para o fórum foi uma forma de aproximar os estudantes de um debate cada vez mais presente em suas vidas profissionais.