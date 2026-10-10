CDL Business em Paraíba do SulFoto: Divulgação/Sebrae Rio
O principal destaque da noite foi a palestra de Fred Rocha, especialista em varejo. Ele abordou tendências de mercado, inovação e estratégias para ajudar os empresários a se prepararem para as transformações do setor e ampliarem a competitividade de seus negócios.
Para Jorge Pinho, coordenador do Sebrae Rio no Centro-Sul Fluminense, iniciativas como o CDL Business são importantes para aproximar os empresários de novos conhecimentos e estimular uma visão mais estratégica sobre os negócios.
“É muito importante criar espaços como esse, em que os empresários possam ter acesso a novos conhecimentos, conhecer tendências e trocar experiências. O mercado está em constante transformação, e estar atento às mudanças é fundamental para que os pequenos negócios possam inovar, se adaptar e continuar crescendo”, destacou.
Palestra sobre inteligência orgânica em Três Rios
Durante a palestra, Cortella abordou os impactos da inteligência artificial no mundo do trabalho e a importância de desenvolver competências que permanecem essencialmente humanas diante do avanço da automação. Pensamento crítico, criatividade, capacidade de julgamento e protagonismo estiveram entre os temas discutidos com os estudantes.
Especialista em Educação, Inteligência Artificial e comportamento, Pedro Cortella é certificado em Inteligência Artificial pelo MIT Professional Education e em Futurismo pelo Institute for the Future.
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