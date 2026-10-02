Motocicleta envolvida no acidente na Rio-Santos - Divulgação/Reprodução Rede Social

Motocicleta envolvida no acidente na Rio-SantosDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 02/10/2026 22:55 | Atualizado 02/10/2026 22:56

Um homem morreu nesta sexta-feira, (2), após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na Rodovia Rio-Santos, em Paraty, na Costa Verde. A colisão aconteceu na altura do km 564, próximo à Toca do Pastel. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de veículos sentido São Paulo ficou lento para atendimento às vítimas pela equipe de resgate. Vale ressaltar que desde quinta-feira (1º) chove na região da Costa Verde, o que aumenta o risco de acidentes. A chuva teve períodos de moderados a fortes.

A vítima, o condutor da motocicleta, não resistiu ao impacto da colisão e morreu no local, segundo a PRF. O óbito foi constatado durante o atendimento da ocorrência. Após os procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Angra dos Reis. Não se sabe ainda a dinâmica do acidente. No outro veículo envolvido, um carro de passeio, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital da cidade com ferimentos leves.

Rio-Santos

A Rio-Santos é uma das principais ligações rodoviárias da Costa Verde e registra movimento intenso, especialmente nos fins de semana e feriados. O trecho que passa por Paraty é utilizado diariamente por moradores, trabalhadores, turistas e veículos de transporte.

A ocorrência mobilizou as equipes responsáveis pelo atendimento e pela segurança viária. Neste momento chove na região, porém com menos intensidade.

A recomendação se for pegar a rodovia, redobre a atenção, principalmente a noite e pela madrugada, por conta da neblina que dificulta a visibilidade. A pista molhada pode aumentar o risco de acidentes.