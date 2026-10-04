Políticos trocam pontapés e chutes em plena via pública - Divulgação/Reprodução Rede Social

Políticos trocam pontapés e chutes em plena via públicaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 04/10/2026 17:23 | Atualizado 04/10/2026 17:37

O clima de eleição na cidade de Paraty, na Costa Verde do Rio, foi marcado por uma situação que chamou a atenção de moradores e eleitores neste domingo (4). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma discussão em plena via pública envolvendo o ex-prefeito Luciano Vidal e o atual vice-prefeito do município, Luiz Cláudio Alcântara da Costa, conhecido como Lulu.

Eleitoras idosas se abrigam atrás de poste por segurança Divulgação

Nas imagens, os dois aparecem envolvidos em uma discussão que evolui para uma briga física . O confronto teria terminado com chutes e pontapés. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que teria provocado o desentendimento entre os dois políticos. A situação aconteceu em um local movimentado durante o domingo de votação. A cena atraiu a atenção de pessoas que passavam pela região e acabou reunindo uma pequena multidão para acompanhar o episódio.

Em determinado momento, duas senhoras que estavam próximas, aparentemente saindo de uma zona eleitoral, ficaram sem saber como se afastar da confusão. Nas imagens, elas procuram abrigo atrás de um poste enquanto o tumulto acontecia.

A movimentação só terminou depois que outras pessoas interviram para separar os envolvidos e dispersar a multidão que acompanhava a situação. O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais e provocou comentários de internautas. Parte das manifestações criticou a exposição da briga durante um domingo de eleição, especialmente por envolver pessoas ligadas à política municipal.

Apesar da repercussão, ainda não há uma versão oficial sobre as circunstâncias que levaram ao confronto. Também não foram divulgadas informações sobre eventual registro policial relacionado ao episódio. A reportagem de O Dia, tentou contato com Luciano Vidal e Lulu para obter esclarecimentos sobre o ocorrido e saber as circunstâncias da discussão, mas, até a publicação desta reportagem, não havia recebido retorno.

Também não houve, até o momento, registro da ocorrência na delegacia de Paraty relacionado à briga, conforme as informações disponíveis. O episódio ocorreu em meio ao movimento eleitoral na cidade, que neste domingo recebeu eleitores para a votação. A situação chamou atenção justamente por ter acontecido em espaço público e diante de pessoas que participavam do processo eleitoral.