Políticos trocam pontapés e chutes em plena via públicaDivulgação/Reprodução Rede Social
Briga entre políticos chama atenção durante domingo de eleição em Paraty
Vídeo mostra discussão entre ex-prefeito Luciano Vidal e Lulu, atual vice-prefeito em via pública; cena teria terminado com chutes e pontapés e repercutiu nas redes
Paraty com reforço policial no 1º turno da eleição
E com transporte coletivo gratuito das 6h às 20h neste domingo (4). O pleito eleitoral transcorre dentro da normalidade
Motociclista morre em acidente na Rio-Santos, em Paraty
Depois de se envolver em uma colisão no km 564. Na Costa Verde a chuva não para. A pista escorregadia aumenta as chances de acidente
Foragido de São Paulo é capturado pela PM após fuga em cachoeira
Homem era procurado pela Justiça e foi localizado por policiais da 2ª CIPM em uma área próxima a uma pousada no bairro Graúna
Paraty abre Outubro Rosa com caminhada e nova unidade de Saúde da Mulher
Programação no sábado (3) terá Ritbox, caminhada e entrega do novo prédio da Saúde da Mulher, com consultas e ações preventivas
Polícia prende quatro suspeitos embalando drogas em mata de Paraty
Os homens foram encontrados em um barraco no bairro São Roque, onde, segundo a PM, drogas eram preparadas para comercialização
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