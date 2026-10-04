Segurança aos eleitores e a Democracia nas seções eleitorais - Divulgação/PM

Segurança aos eleitores e a Democracia nas seções eleitoraisDivulgação/PM

Publicado 04/10/2026 12:51

Os eleitores de Paraty já estão exercendo o direito à cidadania. Desde às 8h, as seções eleitorais da cidade estão movimentadas e para garantir a segurança da população a 2ª Companhia Independente da Polícia Militar, CIPM, reforçou a segurança nos locais de votação. A Prefeitura disponibiliza transporte coletivo gratuito até às 20h em todas as linhas da cidade. Até o momento (12h30) as eleições transcorre sem maiores incidentes.

Para que os eleitores possam chegar aos locais de votação com tranquilidade, a Prefeitura colocou ônibus com passagem gratuita durante o primeiro turno das eleições. A medida foi anunciada, por meio da Secretaria de Transportes, e será válida para as linhas regulares do município, das 6h às 20h.

"A gratuidade tem como principal objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. Com a medida, os moradores poderão utilizar os ônibus do sistema municipal sem o pagamento da tarifa. A orientação é que os eleitores se organizem para sair de casa com antecedência e considerem o tempo necessário para o deslocamento até a seção eleitoral".

Além da operação especial no transporte público, a segurança do processo eleitoral também conta com mobilização da Polícia Militar. Desde as primeiras horas deste sábado (3), policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) acompanharam o transporte e a instalação das urnas eletrônicas em Paraty.

A atuação da corporação começou antes da abertura das seções e inclui o acompanhamento da logística relacionada aos equipamentos que serão utilizados durante a votação. A medida faz parte do trabalho de segurança destinado a garantir que o processo eleitoral ocorra dentro da normalidade.

Neste domingo, o policiamento também permanece mobilizado nos locais de votação. Segundo a corporação, a presença dos agentes busca garantir segurança, tranquilidade e normalidade durante o processo eleitoral, tanto para os eleitores quanto para as equipes envolvidas na organização do pleito.

A operação também tem como finalidade permitir que os eleitores exerçam o direito ao voto com segurança. A Polícia Militar acompanha a movimentação nos pontos de votação e atua para preservar a ordem durante o período eleitoral.

Com os ônibus gratuitos e o policiamento reforçado, a estrutura montada em Paraty reúne medidas voltadas à mobilidade e à segurança dos eleitores. A gratuidade será válida somente no horário informado pela Secretaria de Transportes, até às 20h, deste domingo.



