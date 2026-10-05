Cursos gratuitos na área pet - Divulgação/Reprodução Rede Social

Cursos gratuitos na área petDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 05/10/2026 21:40

Paraty inicia nesta terça-feira (6), aulas gratuitas do curso de capacitação do Senac RJ, na Escola Móvel Pet. Foram oferecidas 84 vagas em cursos de qualificação profissional voltados ao setor de cuidados com animais. A iniciativa é promovida pelo Senac RJ e busca qualificar pessoas interessadas em ingressar ou ampliar as possibilidades de atuação no mercado de trabalho na área pet, que tem crescido no país.

Entre os cursos disponibilizados estão Banho e Tosa, Atendimento em Pet Shop, Banhista, Adestrador de Cães e Dog Walker. As formações abrangem diferentes atividades relacionadas aos cuidados, manejo, atendimento e rotina de animais domésticos.

As aulas têm início previsto a partir desta terça-feira (6). A proposta é oferecer uma formação prática e direcionada às demandas do setor, que reúne diferentes possibilidades de trabalho, desde serviços especializados de higiene e cuidados até atividades relacionadas ao comportamento e à rotina dos animais.

A Escola Móvel Pet do Senac RJ permite que os participantes tenham acesso à qualificação profissional em uma estrutura preparada para cursos relacionados ao segmento. A oferta gratuita amplia o acesso à formação e pode beneficiar moradores que buscam novas habilidades ou pretendem atuar profissionalmente no mercado pet.

A iniciativa representa uma oportunidade para quem deseja se preparar e conhecer diferentes áreas de atuação no segmento pet. Com 84 vagas disponíveis, os cursos contemplam atividades que podem ser desenvolvidas tanto em estabelecimentos especializados quanto na prestação de serviços diretamente aos tutores.



