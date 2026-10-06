Prefeito Zezé Porto, (C), fazendo uso da palavra na inauguração da nova clínica ao lado do seu secretariado - Divulgação/PMP

Prefeito Zezé Porto, (C), fazendo uso da palavra na inauguração da nova clínica ao lado do seu secretariadoDivulgação/PMP

Publicado 06/10/2026 16:50 | Atualizado 06/10/2026 16:52

A Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou o novo prédio da Clínica de Saúde da Mulher, no bairro da Patitiba. A entrega faz parte da programação do Outubro Rosa e marca a reativação e readequação de um imóvel público destinado exclusivamente ao atendimento da população feminina.

A nova estrutura instalada na cidade , reúne consultórios médicos, área de acolhimento e espaços destinados à realização de exames preventivos, consultas de acompanhamento e outros procedimentos da rotina clínica. A proposta é ampliar a capacidade de atendimento, descentralizar os serviços e agilizar o acesso das pacientes ao diagnóstico precoce e ao acompanhamento especializado.

Sala de exame Divulgação/PMP

Segundo o secretário de Saúde, Portinho, a unidade passa a concentrar os atendimentos voltados à saúde feminina.

-É sempre um prazer quando a gente faz alguma inauguração. E essa inauguração é especial, em se tratando da saúde da mulher. A Clínica de Saúde da Mulher agora integra todo o atendimento. Todos os exames serão feitos aqui - afirmou.

O prefeito Zezé destacou o trabalho realizado pela Secretaria de Saúde para recuperar e adequar o imóvel. Segundo ele, a entrega representa a devolução de um equipamento público importante para as mulheres do município.

A enfermeira sanitarista Adelina também ressaltou as melhorias na estrutura e a ampliação da capacidade de acolhimento. Para ela, o novo espaço oferece melhores condições para receber as pacientes, com mais conforto e humanização.

A secretária adjunta de Saúde, Bianca Martins, afirmou que a iniciativa vai além da recuperação física do prédio.

-Mais do que entregar um prédio, estamos fortalecendo o cuidado com a saúde feminina e ampliando o acesso ao serviço de saúde - declarou.

Moradora de Paraty e usuária da rede municipal, Patrícia acompanhou a inauguração e avaliou positivamente as instalações. Ela destacou o espaço amplo e o atendimento oferecido pelas funcionárias.

O secretário executivo de Governo, Rodrigo Penha, lembrou que o imóvel permaneceu fechado por anos antes de ser recuperado. Para ele, a reabertura representa o aproveitamento do patrimônio público em benefício da população.

A Clínica de Saúde da Mulher já está em funcionamento na Rua Epaminondas, na Patitiba, ao lado do Centro Integrado de Saúde (CIS) e em frente ao Campo de Aviação. Os atendimentos são integrados à rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS), funcionando como ponto de acolhimento, triagem e acompanhamento especializado para as mulheres de Paraty.