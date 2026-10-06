Prefeito Zezé Porto, (C), fazendo uso da palavra na inauguração da nova clínica ao lado do seu secretariadoDivulgação/PMP

J
Jaciara Santos
A Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou o novo prédio da Clínica de Saúde da Mulher, no bairro da Patitiba. A entrega faz parte da programação do Outubro Rosa e marca a reativação e readequação de um imóvel público destinado exclusivamente ao atendimento da população feminina.
A nova estrutura instalada na cidade, reúne consultórios médicos, área de acolhimento e espaços destinados à realização de exames preventivos, consultas de acompanhamento e outros procedimentos da rotina clínica. A proposta é ampliar a capacidade de atendimento, descentralizar os serviços e agilizar o acesso das pacientes ao diagnóstico precoce e ao acompanhamento especializado.
 
Sala de exame - Divulgação/PMP
Sala de exame Divulgação/PMP
Segundo o secretário de Saúde, Portinho, a unidade passa a concentrar os atendimentos voltados à saúde feminina.
-É sempre um prazer quando a gente faz alguma inauguração. E essa inauguração é especial, em se tratando da saúde da mulher. A Clínica de Saúde da Mulher agora integra todo o atendimento. Todos os exames serão feitos aqui - afirmou.
O prefeito Zezé destacou o trabalho realizado pela Secretaria de Saúde para recuperar e adequar o imóvel. Segundo ele, a entrega representa a devolução de um equipamento público importante para as mulheres do município.
A enfermeira sanitarista Adelina também ressaltou as melhorias na estrutura e a ampliação da capacidade de acolhimento. Para ela, o novo espaço oferece melhores condições para receber as pacientes, com mais conforto e humanização.
A secretária adjunta de Saúde, Bianca Martins, afirmou que a iniciativa vai além da recuperação física do prédio.
-Mais do que entregar um prédio, estamos fortalecendo o cuidado com a saúde feminina e ampliando o acesso ao serviço de saúde - declarou.
Moradora de Paraty e usuária da rede municipal, Patrícia acompanhou a inauguração e avaliou positivamente as instalações. Ela destacou o espaço amplo e o atendimento oferecido pelas funcionárias.
O secretário executivo de Governo, Rodrigo Penha, lembrou que o imóvel permaneceu fechado por anos antes de ser recuperado. Para ele, a reabertura representa o aproveitamento do patrimônio público em benefício da população.
A Clínica de Saúde da Mulher já está em funcionamento na Rua Epaminondas, na Patitiba, ao lado do Centro Integrado de Saúde (CIS) e em frente ao Campo de Aviação. Os atendimentos são integrados à rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS), funcionando como ponto de acolhimento, triagem e acompanhamento especializado para as mulheres de Paraty.
fotogaleria
Prefeito Zezé Porto, (C), fazendo uso da palavra na inauguração da nova clínica ao lado do seu secretariado
Paraty cidade histórica atende população feminina com unidade exclusiva
Sala de exame
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.