Delegacia investiga o caso - Divulgação/Polícia Civil

Delegacia investiga o casoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 07/10/2026 14:24 | Atualizado 07/10/2026 15:36

A Polícia Civil investiga uma suspeita de sequestro registrada, nesta quarta-feira (7), em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O caso está sendo apurado pela delegacia local (167ª DP), que iniciou diligências para reunir informações e esclarecer o que teria acontecido. De acordo com o apurado até o momento, a vítima seria um homem identificado como Félix, conhecido como "Cowboy". morador do bairro São Roque. Cowboy teria sido capturado por homens armados, em sua casa durante esta madrugada.

Segundo a corporação, após receber informações sobre a possível ocorrência, agentes foram até o endereço relacionado ao caso. No local, os policiais buscaram informações que pudessem contribuir para a investigação e ouviram testemunhas.

A Polícia Civil informou que outras ações também estão sendo realizadas para levantar detalhes sobre a ocorrência. As diligências têm como objetivo verificar as circunstâncias do caso, identificar os envolvidos e esclarecer a dinâmica dos fatos.

Até a publicação desta reportagem, a corporação não havia divulgado informações sobre a identidade da possível vítima. Também não havia confirmação pública sobre as circunstâncias em que o suposto sequestro teria ocorrido ou sobre eventual pedido de resgate.

As motivações do crime ainda eram desconhecidas. A investigação deverá avançar a partir dos depoimentos colhidos pelos agentes e de outras informações que possam ser reunidas durante as diligências.

A Polícia Civil não informou, até o momento, se havia suspeitos identificados ou presos relacionados ao caso. Também não foram divulgados detalhes que permitam confirmar se a possível vítima chegou a ser localizada ou se houve algum contato com os investigadores. O caso permanece sob investigação da unidade policial.

Por se tratar de uma investigação em andamento, novas informações poderão ser divulgadas pela Polícia Civil conforme o avanço dos trabalhos. A apuração busca esclarecer se houve efetivamente um sequestro, além de identificar as circunstâncias e os possíveis envolvidos na ocorrência.