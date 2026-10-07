Quem for beneficiado deverá retornar ao site do vestibular para concluir a inscrição dentro do prazo exigidoDivulgação/CECIERJ
Vestibular Cederj abre 7.165 vagas gratuitas no estado do Rio
Em Paraty, são 70 oportunidades em três cursos; inscrições seguem até 29 de outubro e prova presencial será realizada em dezembro
Polícia Civil investiga suspeita de sequestro em Paraty
Segundo a corporação, agentes foram ao endereço indicado, ouviram testemunhas e realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do caso
Paraty entrega novo prédio da Clínica de Saúde da Mulher durante Outubro Rosa
Unidade amplia atendimento, exames e consultas especializadas e reforça a rede municipal de cuidado integral à saúde das mulheres
Paraty oferece curso gratuito na área pet
Capacitações do Senac RJ serão oferecidas pela Escola Móvel Pet a partir desta terça-feira (6)
Briga entre políticos chama atenção durante domingo de eleição em Paraty
Vídeo mostra discussão entre ex-prefeito Luciano Vidal e Lulu, atual vice-prefeito em via pública; cena teria terminado com chutes e pontapés e repercutiu nas redes
Paraty com reforço policial no 1º turno da eleição
E com transporte coletivo gratuito das 6h às 20h neste domingo (4). O pleito eleitoral transcorre dentro da normalidade
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