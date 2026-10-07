Quem for beneficiado deverá retornar ao site do vestibular para concluir a inscrição dentro do prazo exigido - Divulgação/CECIERJ

Quem for beneficiado deverá retornar ao site do vestibular para concluir a inscrição dentro do prazo exigidoDivulgação/CECIERJ

Publicado 07/10/2026 16:14

O Vestibular Cederj 2027.1 está com inscrições abertas para 7.165 vagas gratuitas de graduação a distância e semipresencial em oito instituições públicas de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro. O processo seletivo é organizado pela Fundação Cecierj, por meio do Consórcio Cederj/UAB, e recebe inscrições até 29 de outubro de 2026.

Em Paraty, são oferecidas 70 vagas distribuídas entre três cursos: 30 para Bacharelado em Ciências Contábeis, 10 para Tecnologia em Sistemas de Computação e 30 para Tecnologia em Design Gráfico. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. A taxa é de R$ 95,50, com pagamento do boleto até 30 de outubro. A prova presencial está marcada para 6 de dezembro, um domingo. O resultado do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado em 13 de novembro.

Participam desta edição oito instituições públicas: CEFET/RJ, IFF, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO. O edital também permite, para diferentes instituições do consórcio, o aproveitamento da nota do Enem como uma das formas de ingresso.

As vagas estão distribuídas entre cursos de licenciatura, bacharelado e tecnologia. São 3.770 oportunidades em licenciaturas, com destaque para Pedagogia, que concentra 1.110 vagas, além de Ciências Biológicas, Matemática, Física, Geografia, Letras, Química e História.

Nos bacharelados, são 2.020 vagas para Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Administração Pública. Já os cursos superiores de tecnologia reúnem 1.375 vagas em Sistemas de Computação, Segurança Pública, Gestão de Turismo e Design Gráfico.

O processo seletivo também prevê medidas de acessibilidade para candidatos com deficiência ou necessidades específicas. Entre os recursos disponíveis estão intérpretes de Libras, ledores, provas ampliadas e salas de acesso facilitado. O edital ainda garante o direito ao uso do nome social durante o processo.

Os candidatos que solicitaram isenção da taxa ou fizeram pré-inscrição em sistemas de cotas, ações afirmativas e reserva para professores da rede pública devem consultar o resultado final em 9 de outubro. Quem for beneficiado deverá retornar ao site do vestibular para concluir a inscrição dentro do prazo. As inscrições estão disponíveis no site oficial do Consórcio Cederj. A banca responsável pela execução é a COSEAC/UFF. O atendimento aos candidatos ocorre pelo e-mail vestibular.cederj.prograd@id.uff.br.