Pertences do estrangeiro recuperados pelos policiais da 2ª CIPM, Paraty - Divulgação/PM

Pertences do estrangeiro recuperados pelos policiais da 2ª CIPM, ParatyDivulgação/PM

Publicado 09/10/2026 09:49

Um homem suspeito de furtar a mochila de um estrangeiro foi localizado por policiais da 2ª CIPM, em Paraty, na Costa Verde do Rio, na madrugada desta quinta-feira (8). A ocorrência teve início após a vítima, de nacionalidade norte-macedônia, relatar o desaparecimento de seus pertences em um hostel situado no bairro Parque Ipê.

Segundo informações da polícia, o estrangeiro procurou ajuda depois de perceber que sua mochila havia sido levada por um indivíduo. O objeto continha diversos itens pessoais, incluindo roupas, acessórios e materiais utilizados durante a viagem. Após o atendimento da denúncia, a equipe policial iniciou buscas pela região para tentar localizar o suspeito e recuperar os bens da vítima.

Durante o patrulhamento pela Avenida Roberto da Silveira, os agentes avistaram um homem com características semelhantes às descritas na ocorrência pela vítima.

Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem e encontraram com o indivíduo os pertences que haviam sido levados do hostel. A recuperação dos objetos permitiu reunir os materiais para apresentação à autoridade policial responsável pelo caso.

Entre os itens recuperados estavam uma mochila da marca Patagonia, uma caixa de som Bluetooth da JLab e um copo da marca Stanley. Também foram encontradas diversas peças de roupas, uma manta e um cobertor.

Após a localização dos materiais, o suspeito foi conduzido, juntamente com os objetos recuperados, para a 167ª Delegacia de Polícia (167ª DP), em Paraty.

A recuperação dos pertences ocorreu poucas horas após o registro do furto, durante as diligências realizadas pela equipe na região. O caso reforça a importância de comunicar às autoridades situações envolvendo furtos, para que as equipes possam realizar buscas e adotar as providências necessárias. A investigação e a análise das circunstâncias da ocorrência ficam a cargo da Polícia Civil.