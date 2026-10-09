Pertences do estrangeiro recuperados pelos policiais da 2ª CIPM, ParatyDivulgação/PM
Projeto leva curso de qualificação e educação oceânica a Paraty
Iniciativa de uma estatal chinesa oferece atividades ambientais na Praça da Paz e curso para formar marinheiros auxiliares de convés em Trindade
Suspeito de furtar mochila de estrangeiro é localizado em Paraty
Policiais encontraram os pertences de um turista Norte Macedônio durante patrulhamento na Avenida Roberto da Silveira, após furto em hostel no Parque Ipê
Vestibular Cederj abre 7.165 vagas gratuitas no estado do Rio
Em Paraty, são 70 oportunidades em três cursos; inscrições seguem até 29 de outubro e prova presencial será realizada em dezembro
Polícia Civil investiga suspeita de sequestro em Paraty
Segundo a corporação, agentes foram ao endereço indicado, ouviram testemunhas e realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do caso
Paraty entrega novo prédio da Clínica de Saúde da Mulher durante Outubro Rosa
Unidade amplia atendimento, exames e consultas especializadas e reforça a rede municipal de cuidado integral à saúde das mulheres
Paraty oferece curso gratuito na área pet
Capacitações do Senac RJ serão oferecidas pela Escola Móvel Pet a partir desta terça-feira (6)
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