Prainha de Mambucaba, Paraty - Divulgação/ Reprodução Rede Social

Prainha de Mambucaba, ParatyDivulgação/ Reprodução Rede Social

Publicado 12/10/2026 18:39 | Atualizado 12/10/2026 18:50

Um jovem de 21 anos morreu afogado no final da tarde de domingo (11), na Prainha de Mambucaba, em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O rapaz desapareceu no mar e foi encontrado já sem vida durante as buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, o chamado foi recebido por volta das 18h, após informações sobre uma pessoa desaparecida na água. O afogamento ocorreu na altura da faixa de areia em frente a um bar localizado na região da praia.

Equipes de resgate foram mobilizadas para realizar as buscas e localizar a vítima. Durante a operação, os bombeiros encontraram o jovem na água, mas ele já não apresentava sinais vitais. O óbito foi confirmado no próprio local.

Segundo relatos de pessoas que estavam na região e repassaram informações às autoridades o rapaz trabalhava como operador do passeio turístico de “banana boat”, atividade recreativa oferecida na Prainha de Mambucaba. Reportagem de O Dia entrou em contato com o serviço prestado no local mas não teve retorno.

Após os procedimentos no local, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, município vizinho a Paraty. O caso foi registrado na 167ª DP, (Paraty), responsável pela apuração da ocorrência. As circunstâncias do afogamento serão investigadas pelas autoridades. Até o momento, não foram divulgadas outras informações sobre a dinâmica do acidente. Também não há detalhes adicionais sobre o que teria provocado o desaparecimento do jovem no mar. A conclusão da Polícia Técnica, será de suma importância para a conclusão do caso. O nome da vítima não foi divulgado.



