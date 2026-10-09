Projeto já contemplou dezenas de pessoas para o mercado de trabalhoDivulgação/Projeto Itinerante
Uma das principais ações será o Curso de Formação de Aquaviários, na categoria Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC), realizado em parceria com a Marinha do Brasil. As aulas acontecerão em Trindade, entre os dias 22 de outubro e 11 de novembro. A expectativa é formar mais de 30 profissionais, ampliando as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho marítimo e de geração de renda na região.
Atividade Itinerante
O caminhão ficará estacionado na Praça da Paz, em Paraty. O espaço receberá o público para atividades educativas gratuitas, com atenção especial a crianças e jovens.
A programação inclui o EnTenda o Lixo, atividade interativa que aborda a relação entre consumo, descarte de resíduos e poluição marinha. Outra atração é o Tarô Ambiental, dinâmica com cartas e desafios que estimula discussões sobre sustentabilidade, preservação dos oceanos e atitudes que contribuem para a conservação ambiental.
Cursos online
O projeto também integra o curso online "Oceano e Você", desenvolvido pelo Instituto Costa Brasilis e pela Cátedra UNESCO para a Sustentabilidade do Oceano, com apoio da Produtora Brasileira. A formação é direcionada a educadores e tem previsão de capacitar 200 participantes nesta edição. A proposta é preparar multiplicadores para disseminar conhecimentos sobre o oceano, sustentabilidade e cidadania ambiental em diferentes espaços de aprendizagem.
Segundo Talita Alves, coordenadora de Relações Externas e Institucionais da Repsol Sinopec Brasil, a iniciativa busca promover transformação social por meio da educação, fortalecer a economia azul e ampliar oportunidades para moradores de regiões costeiras.
Sobre a Plataforma
Criado em 2009, o Plataforma Educativa atuou até 2019 e retorna em 2026 integrado ao programa Ecos do Amanhã. No primeiro ciclo, passou por 27 cidades, beneficiou mais de 26 mil pessoas, apoiou a regularização profissional de mais de 1,2 mil pescadores e aquaviários e capacitou 450 mulheres.
Nesta nova etapa, a previsão é percorrer dez cidades, capacitar mais de 450 pessoas em cursos profissionalizantes e alcançar mais de 6 mil crianças e jovens com atividades sobre cultura oceânica, sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas.
A iniciativa conta com a cooperação do Caminhão Conhecendo os ODS, patrocinado pela Repsol Sinopec por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O projeto integra a frente de educação ambiental e cultura oceânica do programa Ecos do Amanhã, realizado em cooperação com a UNESCO no Brasil.
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