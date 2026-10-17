Acidente foi na rodovia - Divulgação/Redação

Acidente foi na rodovia Divulgação/Redação

Publicado 17/10/2026 15:05 | Atualizado 18/10/2026 15:16

Um acidente , na manhã deste sábado (17) envolvendo duas motocicletas e dois carros deixou seis vítimas, entre elas uma pessoa morta, na altura do bairro São Roque, em Paraty. A colisão mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente ocorreu na rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte.

De acordo com as informações iniciais, uma vítima adulta não resistiu aos ferimentos pela força do impacto e morreu ainda na rodovia. Outra pessoa ficou gravemente ferida e precisou ser removida para o hospital da cidade, que não deu informações sobre o estado de saúde. As outras quatro vítimas sofreram ferimentos leves. Elas foram atendidas pelas equipes de socorro no local e, após a avaliação dos profissionais de saúde, liberadas.

A ocorrência exigiu uma operação de atendimento na pista, com a presença dos agentes responsáveis pelo socorro às vítimas e pela segurança do trecho. O fluxo de veículos foi interrompido para o atendimento aos feridos e os procedimentos necessários após a colisão. Neste momento (15h) segue sinalizada, com fluxo lento.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as identidades das vítimas, as circunstâncias que provocaram a colisão ou a dinâmica do acidente.

Orientação aos motoristas

O caso chama a atenção para os riscos de acidentes em rodovias que atravessam áreas urbanas e concentram o tráfego de veículos de diferentes portes.

A orientação aos condutores é reduzir a velocidade ao se aproximar de locais com atendimento de emergência, respeitar as sinalizações e seguir as instruções dos agentes que atuam na rodovia.