Acidente foi na rodovia Divulgação/Redação
Orientação aos motoristas
Acidente entre duas motos e dois carros deixa um morto em Paraty
Colisão na altura do bairro São Roque deixou seis vítimas; uma pessoa morreu no local e outra, em estado grave, foi levada ao hospital da cidade
PM apreende arma, drogas e câmeras de monitoramento no Patrimônio
Em Paraty. Um veículo roubado foi localizado durante diligências no bairro. Ninguém foi preso
Jovem de 21 anos morre afogado na Prainha de Mambucaba, em Paraty
Rapaz desapareceu no mar. Bombeiros localizaram o corpo sem vida, que foi levado ao IML de Angra dos Reis
Projeto leva curso de qualificação e educação oceânica a Paraty
Iniciativa de uma estatal chinesa oferece atividades ambientais na Praça da Paz e curso para formar marinheiros auxiliares de convés em Trindade
Suspeito de furtar mochila de estrangeiro é localizado em Paraty
Policiais encontraram os pertences de um turista Norte Macedônio durante patrulhamento na Avenida Roberto da Silveira, após furto em hostel no Parque Ipê
Vestibular Cederj abre 7.165 vagas gratuitas no estado do Rio
Em Paraty, são 70 oportunidades em três cursos; inscrições seguem até 29 de outubro e prova presencial será realizada em dezembro
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