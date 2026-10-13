Apreensão da PM no bairro Patrimônio - DIvulgação/Reprodução PM

Apreensão da PM no bairro PatrimônioDIvulgação/Reprodução PM

Publicado 13/10/2026 19:47

Uma ação da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), na noite de segunda-feira (12), resultou na apreensão de uma arma de fogo, drogas , câmeras de monitoramento e uma roupa camuflada no bairro Patrimônio. A ocorrência começou após a equipe receber informações sobre a possível localização de um veículo roubado na região.

De acordo com as informações da Polícia Militar, os agentes foram até o endereço indicado e encontraram o automóvel. Após a verificação, os policiais constataram que o veículo era produto de roubo. Durante as diligências realizadas nas proximidades, a equipe identificou uma residência no final da mesma rua. Segundo a suspeita levantada pelos agentes, o imóvel poderia estar relacionado à pessoa responsável pelo veículo roubado.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um indivíduo que estaria portando uma arma de fogo. Ao perceber a presença da guarnição, ele fugiu em direção a uma área de mata. Os agentes realizaram buscas na região para tentar localizar o suspeito. Durante as diligências, encontraram materiais que foram recolhidos e encaminhados à delegacia para investigação.

Entre os itens apreendidos estava uma espingarda calibre .28 com a numeração suprimida. Também foram encontrados sete invólucros de maconha, duas câmeras de monitoramento e uma roupa camuflada. Todo o material foi apresentado na 167ª DP, responsável pelo registro da ocorrência e investigação. Os objetos permaneceram apreendidos para as providências cabíveis.





