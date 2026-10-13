Apreensão da PM no bairro PatrimônioDIvulgação/Reprodução PM
PM apreende arma, drogas e câmeras de monitoramento no Patrimônio
Em Paraty. Um veículo roubado foi localizado durante diligências no bairro. Ninguém foi preso
Jovem de 21 anos morre afogado na Prainha de Mambucaba, em Paraty
Rapaz desapareceu no mar. Bombeiros localizaram o corpo sem vida, que foi levado ao IML de Angra dos Reis
Projeto leva curso de qualificação e educação oceânica a Paraty
Iniciativa de uma estatal chinesa oferece atividades ambientais na Praça da Paz e curso para formar marinheiros auxiliares de convés em Trindade
Suspeito de furtar mochila de estrangeiro é localizado em Paraty
Policiais encontraram os pertences de um turista Norte Macedônio durante patrulhamento na Avenida Roberto da Silveira, após furto em hostel no Parque Ipê
Vestibular Cederj abre 7.165 vagas gratuitas no estado do Rio
Em Paraty, são 70 oportunidades em três cursos; inscrições seguem até 29 de outubro e prova presencial será realizada em dezembro
Polícia Civil investiga suspeita de sequestro em Paraty
Segundo a corporação, agentes foram ao endereço indicado, ouviram testemunhas e realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do caso
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