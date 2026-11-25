O bairro Ponte Branca também teve rua alagada - Divulgação/Reprodução Rede Social

O bairro Ponte Branca também teve rua alagada Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 25/11/2026 16:23

A combinação de chuva intensa e previsão de maré alta colocou Paraty em estado de atenção nesta quarta-feira (25). A situação aumenta o risco de alagamentos, principalmente em áreas baixas, regiões costeiras e localidades próximas a rios e canais. A Defesa Civil municipal está mobilizada, com equipes de prontidão e monitoramento permanente das condições climáticas, previstas para a Costa Verde, podendo chegar até 180mm.

Por conta da previsão meteorológica, o prefeito Zezé Porto, em rede social oficial, informou que as aulas em toda rede pública municipal estão suspensas na tarde desta quarta-feira (25) e na quinta-feira (26), como medida de segurança.



Desde as primeiras horas do dia, a administração municipal acompanha a previsão do tempo e as possíveis mudanças no cenário meteorológico, em conjunto com os agentes da Defesa Civil. A preocupação é com a possibilidade de a elevação da maré dificultar o escoamento da água da chuva, favorecendo o acúmulo em pontos suscetíveis a inundações.



Nos últimos dois dias, moradores já enfrentaram transtornos provocados pelas pancadas de chuva típicas do verão. A Rua das Acácias e o bairro Ponto Branco (foto ao lado) estão entre os locais que registraram alagamentos durante os temporais do dia 23 de novembro. O episódio reforçou a preocupação com a ocorrência de novos pontos de inundação nas próximas horas.



Monitoramento permanente

Segundo o prefeito as equipes municipais permanecem em regime de acompanhamento 24 horas. Com observação das condições meteorológicas e das áreas consideradas mais vulneráveis, além da preparação para atender eventuais chamados da população.

A combinação de fatores climáticos exige atenção especial, uma vez que a chuva acumulada pode provocar transtornos mesmo em locais onde os alagamentos não são frequentes. Nas regiões próximas ao litoral, rios e canais, a maré elevada também pode comprometer a drenagem e prolongar o tempo de escoamento da água.

A orientação é que os moradores evitem áreas alagadas, não tentem atravessar trechos inundados a pé ou de carro e mantenham distância de rios e canais durante períodos de chuva forte. Também é importante observar sinais de risco, como elevação rápida do nível da água, enxurradas e movimentações de terra.



Canais de emergência



A Prefeitura pede que a população redobre os cuidados e acompanhe os comunicados oficiais da Defesa Civil. As informações sobre as condições do tempo e possíveis ocorrências devem ser observadas ao longo do dia. Em situações de emergência acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.



