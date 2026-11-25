O bairro Ponte Branca também teve rua alagada Divulgação/Reprodução Rede Social
Desde as primeiras horas do dia, a administração municipal acompanha a previsão do tempo e as possíveis mudanças no cenário meteorológico, em conjunto com os agentes da Defesa Civil. A preocupação é com a possibilidade de a elevação da maré dificultar o escoamento da água da chuva, favorecendo o acúmulo em pontos suscetíveis a inundações.
Nos últimos dois dias, moradores já enfrentaram transtornos provocados pelas pancadas de chuva típicas do verão. A Rua das Acácias e o bairro Ponto Branco (foto ao lado) estão entre os locais que registraram alagamentos durante os temporais do dia 23 de novembro. O episódio reforçou a preocupação com a ocorrência de novos pontos de inundação nas próximas horas.
Monitoramento permanente
Canais de emergência
A Prefeitura pede que a população redobre os cuidados e acompanhe os comunicados oficiais da Defesa Civil. As informações sobre as condições do tempo e possíveis ocorrências devem ser observadas ao longo do dia. Em situações de emergência acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
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