Homens na pista realizando obras para recuperação da rodovia Rio-Santos - Divulgação/RioSP-Motiva

Homens na pista realizando obras para recuperação da rodovia Rio-SantosDivulgação/RioSP-Motiva

Publicado 18/11/2026 19:44

Motoristas que precisarem acessar a rodovia Rio-Santos (BR-101), na Costa Verde, neste feriado da Consciência Negra, devem se preparar para as alterações no trânsito realizadas pela concessionária, durante esta semana. São serviços programados pela empresa de recuperação do pavimento em diferentes trechos da estrada, com adoção do sistema Pare e Siga e comboios. As intervenções incluem fresagem, recomposição asfáltica e tapa-buracos, podendo provocar retenções e aumentar o tempo de deslocamento.

Os trabalhos têm como finalidade preservar as condições de circulação e ampliar a segurança de quem utiliza a rodovia. Segundo a concessionária, as equipes estão atuando em segmentos considerados estratégicos, exigindo atenção redobrada dos condutores durante a passagem pelos locais sinalizados.

Intervenções em diferentes horários



As obras acontecem entre os dias 17 e 21, das 7h às 18h e das 22h às 06h da manhã, com recuperação do pavimento no trecho compreendido entre os quilômetros 426 e 432. Nesse segmento, será implantado o sistema Pare e Siga.

A programação também contempla serviços específicos de manutenção. As equipes já realizaram operações de tapa-buraco no quilômetro 562, em Paraty, com controle alternado do fluxo de veículos, durante esta quarta-feira (18). Já nesta quinta-feira (19) e na sexta-feira (20), a concessionária programou operações com comboio para execução de reparos em pontos localizados entre os quilômetros 481 e 420. Nesse modelo, os veículos são conduzidos em grupo, sob orientação das equipes responsáveis pelo tráfego, permitindo a realização dos trabalhos com maior segurança.

Motoristas devem redobrar os cuidados



A RioSP- Motiva recomenda que os usuários planejem os deslocamentos com antecedência, especialmente nos horários de maior movimento. Durante a passagem pelas áreas em manutenção, é importante reduzir a velocidade, respeitar a sinalização provisória e manter distância segura do automóvel que segue à frente. Nesses trechos há lentidão no trânsito.

Outra orientação é seguir as instruções dos operadores de tráfego, evitando ultrapassagens ou manobras que possam colocar em risco trabalhadores e demais usuários da BR-101. A concessionária ressalta que o cronograma poderá sofrer alterações. Em caso de chuva, condições climáticas desfavoráveis ou necessidade operacional, os serviços poderão ser interrompidos.

Informações em tempo real



Para consultar as condições de circulação, os motoristas podem acessar o site www.riosp.com.br, utilizar o aplicativo Motiva Rodovias ou entrar em contato pelo WhatsApp e telefone 0800 017 3536.