Homens na pista realizando obras para recuperação da rodovia Rio-SantosDivulgação/RioSP-Motiva
Intervenções em diferentes horários
As obras acontecem entre os dias 17 e 21, das 7h às 18h e das 22h às 06h da manhã, com recuperação do pavimento no trecho compreendido entre os quilômetros 426 e 432. Nesse segmento, será implantado o sistema Pare e Siga.
Motoristas devem redobrar os cuidados
A RioSP- Motiva recomenda que os usuários planejem os deslocamentos com antecedência, especialmente nos horários de maior movimento. Durante a passagem pelas áreas em manutenção, é importante reduzir a velocidade, respeitar a sinalização provisória e manter distância segura do automóvel que segue à frente. Nesses trechos há lentidão no trânsito.
Informações em tempo real
Para consultar as condições de circulação, os motoristas podem acessar o site www.riosp.com.br, utilizar o aplicativo Motiva Rodovias ou entrar em contato pelo WhatsApp e telefone 0800 017 3536.
Obras na Rio-Santos com Pare e Siga e comboios até sexta
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