Autoridades se reuniram na última sexta - (Imagem: Reprodução)

Autoridades se reuniram na última sexta(Imagem: Reprodução)

Publicado 09/08/2021 16:56

Na última sexta-feira (06), o senador Carlos Portinho participou de encontro em Engenheiro Paulo de Frontin que reuniu autoridades como o deputado estadual Eurico Júnior, os deputados federais Leonardo Picciani e Sargento Gurgel e a deputada estadual Adriana Balthazar, além de prefeitos, vereadores, lideranças locais e representantes do trade turístico. O senador esteve no encontro para ouvir as necessidades dos municípios e incluir emendas impositivas e verbas extras no Orçamento Geral da União para 2022.

Na segunda (02), Portinho já havia se reunido em Areal com autoridades como o prefeito do município, Gutinho Bernardes, o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, o prefeito de Três Rios, Joa, e vereadores de Paraíba do Sul. "É a primeira vez que um senador vai até os prefeitos e parlamentares para conhecer suas necessidades e planejar as prioridades dos municípios do interior ao Orçamento Geral da União para 2022. A prática sempre foi a oposta: executivo e legislativo das cidades tinham que procurar os senadores”, destacou o deputado Eurico Júnior, que também esteve na primeira reunião. "É dessa união dos poderes legislativo, executivo e iniciativa privada que os municípios do interior precisam para se desenvolver e oferecer mais qualidade de vida para os seus moradores, por meio de projetos e ações para a educação, saúde, agricultura, turismo, meio ambiente, esportes, habitação e geração de empregos", completou Eurico.