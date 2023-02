Juninho apresentou demandas urgentes - Divulgação

Publicado 16/02/2023 14:18

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, se reuniu com executivos da Light para solicitar melhorias nos serviços da concessionária na cidade. A reunião foi realizada na última semana, no gabinete do prefeito, e contou com a comitiva da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município. Participaram Frederico Nolasco, gerente de atendimento ao cliente; Aline Silveira, coordenadora de relacionamento; Fabiana Almeida, analista comercial; Joelson Brum, coordenador de manutenção; e Vânia Gonzaga, analista comercial.



Durante o encontro, o prefeito Juninho entregou relatório com os locais mais críticos no município e solicitou agilidade nos serviços de manutenção, podas de árvore na rede de baixa tensão, limpeza e retirada de postes em risco. Segundo a prefeitura, a equipe da Light se mostrou solícita às necessidades de Paty e se colocou à disposição para agilizar os serviços que ficaram comprometidos, principalmente, por causa do período chuvoso.



Outro destaque da reunião foi o compromisso que o município tem com as contas públicas, já que Paty do Alferes é adimplente com a concessionária, o que permite ao município participar de editais de chamada pública e permite a expansão do serviço na cidade. O prefeito Juninho ainda determinou que a Secretaria de Meio Ambiente acompanhe e apoie os serviços de poda. O prefeito ressaltou que a cidade está em crescimento e é muito importante o apoio da concessionária para que o serviço de manutenção e fornecimento sejam eficientes para o desenvolvimento da cidade.