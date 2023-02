Prefeito Juninho Bernardes marcou presença na festa - Divulgação

Publicado 23/02/2023 17:06

O Carnaval 2023 de Paty do Alferes, promovido pela prefeitura municipal, foi sucesso de público e animação durante os quatro dias de folia, com uma programação voltada para toda a família, Muita música agitou os bailes infantis e os blocos de ruas por toda a cidade, com shows e Djs. A festa contou com uma programação recheada de atrações de sábado (18) a terça (21), com eventos no Centro, na Granja e em Avelar.

“A pedido de nosso prefeito Juninho e do vice Arlindo Dentista, programamos, junto com os blocos, um carnaval família, recheado de atrações pela cidade, com muita segurança. Depois de nois anos sem podermos realizar a maior festa do povo brasileiro, a Folia foi um sucesso de público e diversão em nossa cidade. Agradeço a todos que nos apoiaram e aos que vieram curtir esta linda festa em Paty”, disse a secretária de turismo, Dayanna Marques.