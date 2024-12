Publicado 26/12/2024 21:16

Ontem (25), agentes do 10° Batalhão de Polícia Militar realizaram uma ação no Centro de Paty do Alferes e prenderam dois homens acusados de tráfico de drogas.



Após notarem uma troca suspeita entre dois homens pelo muro de uma residência, os policiais entraram e encontraram cocaína, maconha e dinheiro. Enquanto isso, em uma moto, um outro rapaz chegou e confessou que levava mais um carregamento de drogas para a casa, pelo que receberia R$ 200.



Os três foram levados para a 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira. O dono da casa e o motociclista foram autuados em flagrante e permanecem presos. O usuário foi enquadrado no artigo 28 da mesma lei e liberado.



Entre os materiais apreendidos estão 154 sacolés de cocaína, três tiras de maconha, uma motocicleta e R$ 3.844 em espécie.