Um homem de 36 anos de idade, uma mulher de 40 e o filho deles, de 4, foram assassinados a tiros de fuzil na noite de ontem (4), em Paty do Alferes. Os suspeitos do triplo homicídio são Márcio Silveira da Conceição, conhecido como Marcinho Coroa, Breno de Lima Veloso, conhecido como DM, e mais dois comparsas. De acordo com a PM, um dos suspeitos, cujo nome não foi revelado, já foi preso.

Os quatro teriam saído do Complexo do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, com objetivo de matar Giliarde Costa Fontes, o homem que acabou de fato assassinado ao lado da esposa e do filho. De acordo com a Polícia Militar, a facção criminosa suspeitava que ele estivesse passando informações sobre o movimento do tráfico de drogas na cidade para os policiais.

Segundo consta, DM e Coroa comandam o tráfico de drogas em Paty do Alferes e Miguel Pereira. Os dois já teriam planejado o assassinato de um policial, outros agentes de segurança pública, prefeito, juízes e um promotor de justiça. Além disso, em janeiro de 2024, a dupla teriam teria disparado tiros de fuzil e pistola contra um policial militar que estava de folga e escapou com vida

Momento da execução de um homem, esposa e uma criança de quatro anos em Paty do Alferes.



