Inauguração aconteceu na última quinta-feira (26)Divulgação

Publicado 30/12/2024 16:43

Firmando ainda mais seu compromisso com a educação inclusiva em Paty do Alferes, o prefeito Juninho Bernardes inaugurou na última quinta-feira, 26, o 1º Núcleo Avançado de Ações Educacionais do Instituto Benjamin Constant (IBC), espaço que, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, oferecerá atendimento e capacitação a pessoas cegas, com baixa visão ou surdocegas, e também formações para professores. A cerimônia contou com a presença do prefeito, autoridades do governo, membros do IBC e da sociedade civil.

Representando o secretário de Educação David de Mello, a professora Cristiane Ramos da Costa falou sobre a satisfação em receber um núcleo do IBC em Paty. “Nós, educadores, estamos tendo a oportunidade única de vivenciar um novo momento na educação inclusiva no nosso município. O IBC, como a referência que é, vem trazer uma abordagem transformadora para nos ajudar a lidar com questões que, muitas vezes, por não termos as ferramentas certas, não conseguimos. Estamos certos de que esta parceria será um sucesso”, declarou.

O projeto pioneiro é fruto de uma parceria histórica entre a Prefeitura de Paty e o Instituto, que visa ampliar a abrangência da sua atuação junto a pessoas com deficiência visual. O diretor-geral do IBC, Mauro da Conceição, falou sobre o feito, agradecendo a figuras fundamentais. “Em 170 anos de história, esta é a primeira vez em que o Instituto Benjamin Constant coloca os pés para fora da Urca. Isso foi possível porque pessoas como o prefeito Juninho, o ex-deputado Eurico Júnior e o Sr. Palmeira acreditaram nessa possibilidade. Acreditamos que o IBC possa desempenhar aqui em Paty um grande papel na assistência, educação e reabilitação das pessoas que nascem ou se tornam cegas, das que têm baixa visão, dos alunos em sala de aula, além da capacitação de professores para atender esse público”, disse.

Apesar deste ser o primeiro núcleo do tipo vinculado ao IBC, o diretor-geral reforça o desejo de que não seja o único, e que mais iniciativas como esta possam ser implementadas em outras cidades, fazendo, assim, a diferença na vida de cada vez mais pessoas.

O Núcleo Avançado em Ações Educacionais de Paty do Alferes do Instituto Benjamin Constant está localizado na Avenida Paschoal Carlos Magno, ao lado do Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI).

Iniciativas pela educação inclusiva em Paty

O prefeito Juninho Bernardes, em seu discurso, explicitou sua satisfação em inaugurar mais uma iniciativa voltada para a educação inclusiva de Paty. “Estamos coroando o final da nossa gestão com o Núcleo Avançado do IBC. Agradeço a toda equipe da Secretaria de Educação, que trabalhou incansavelmente para que pudéssemos tirar mais esse projeto do papel. Tenho certeza de que muitas vidas serão transformadas e muitos profissionais, de toda a região, serão bem capacitados aqui. Paty está de portas abertas a todos”, declarou o gestor.

Paty do Alferes se destaca no estado como um dos municípios que mais investiram em ações inclusivas na educação nos últimos anos. Programas como equoterapia e natação inclusiva e o Atendimento Multidisciplinar Especializado ao Estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA-AME) são exemplos de iniciativas que promovem bem-estar e mais qualidade de vida a crianças e adolescentes com deficiências e também às suas famílias.