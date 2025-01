Publicado 31/01/2025 15:09

Ontem (30), um jovem foi assassinado a tiros no bairro Coqueiros, em Paty do Alferes. A vítima, de 23 anos, estava dirigindo quando foi atingida pelos disparos. Ele chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo informações da PM, o jovem assassinado e um amigo estavam no carro quando foram abordados por dois homens em uma moto sem placa. Os criminosos encapuzados mandaram o amigo da vítima sair do veículo e correr.

O caso foi registrado na delegacia de Miguel Pereira, que atende Paty do Alferes. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.