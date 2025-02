Publicado 11/02/2025 09:26

No último sábado (8), um rapaz de 19 anos foi preso acusado de tráfico de drogas no bairro Poaia, em Paty do Alferes. A ação da Polícia Militar foi motivada por uma denúncia anônima.

A prisão aconteceu na residência do jovem, que confessou o crime. A PM apreendeu 21 papelotes de cocaína. O rapaz e o material apreendido foram levados para a 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira.