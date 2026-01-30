Promovida pela Superintendência Estadual de Vigilância Sanitária, formação qualificou cinco inspetores - Foto: Divulgação

Publicado 30/01/2026 16:53

Paty do Alferes - Paty do Alferes foi escolhida pela Superintendência Estadual de Vigilância Sanitária (SUVISA) da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) para ser a primeira cidade fluminense a sediar o Curso de Formação de Inspetores do Projeto de Monitoramento do Risco Sanitário em Empresas Envasadoras de Água Mineral Natural do Estado do Rio de Janeiro.

A capacitação foi realizada entre os dias 26 e 28 de janeiro, com o objetivo de aprimorar a ação das equipes de fiscalização com base no risco sanitário daquelas empresas e elevar os padrões de boas práticas de fabricação. Ao todo, cinco profissionais foram qualificados como inspetores, dois de Paty do Alferes e três de

Engenheiro Paulo de Frontin.

A fiscalização das empresas do ramo de água mineral é de responsabilidade dos municípios fluminenses desde 2014, como explicou o fiscal sanitário Ricardo Ribeiro Prado, um dos inspetores capacitados de Paty, junto à coordenadora de saúde Letícia Paiva de Barros. “Mesmo com essa autonomia municipal, a capacitação da SUVISA é uma ferramenta fundamental para a atualização e padronização de procedimentos,

garantindo um maior controle de qualidade dos produtos oferecidos e, com isso, a segurança da saúde da população”, afirmou o profissional.

O curso – que também será ofertado em outros municípios fluminenses – reforça o compromisso da SUVISA e das cidades que fazem parte do projeto com a melhoria contínua das práticas de inspeção no setor.