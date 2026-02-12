Município, que detinha Selo Bronze, agora conquista o Prata - Foto: Divulgação

Publicado 12/02/2026 14:50

Paty do Alferes - O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na última segunda-feira (9), os resultados do

Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização - Edição 2025, e a Secretaria de Educação de Paty do Alferes tem motivos para comemorar. O desempenho do município nesta edição superou o da edição passada, em que foi contemplado com o Selo Bronze; agora, detém o Selo Prata.

O Selo é um reconhecimento aos esforços e iniciativas exitosas das secretarias de Educação na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias alinhadas às metas de alfabetização e à redução das desigualdades, conforme o Plano Nacional de Educação (PNE). A evolução de Paty no ranking reflete a competência e o comprometimento dos educadores municipais na formação inicial dos alunos, como diz o secretário municipal de Educação, Valdemar Rosa.

“Estamos muito felizes com este reconhecimento e orgulhosos por alcançarmos um nível mais alto que o do ano passado. Neste ano estaremos ainda mais empenhados e comprometidos com uma educação de qualidade, em busca do Selo Ouro, que está logo ali”, afirmou o secretário.

De acordo com o Boletim Compromisso, das 5.595 redes que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), 4.872 realizaram a inscrição e 4.728 (97%) obtiveram o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. No contexto geral, entre redes estaduais e municipais, 2.285 foram contempladas com o Selo Ouro; 1.896 redes com o Selo Prata; 547 com o Selo Bronze.

O compromisso com uma educação básica de qualidade é uma das marcas da gestão do prefeito Julinho Juju, que tem investido em reforma de escolas, aquisição de novos ônibus escolares, nomeação de residentes pedagógicos e na valorização dos profissionais da educação. “Os investimentos em educação são um dos mais importantes dentro da nossa agenda, afinal, educação é a ponte para um futuro digno e cheio de oportunidades, e um direito de todos”, declarou Julinho Juju.