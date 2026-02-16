Prefeito Julinho Juju esteve no canteiro de obras para entender a situação atual e prestar esclarecimentos aos patienses - Foto: Divulgação

Publicado 16/02/2026 14:09

Paty do Alferes - A Prefeitura de Paty do Alferes anunciou a retomada das obras do Hospital Municipal Manoel Congo, um dos equipamentos públicos mais aguardados pela população há anos. O anúncio foi feito pelo prefeito Julinho Juju, na última terça-feira (10), que esteve pessoalmente na obra para acompanhar de perto o andamento e se inteirar das condições estruturais do prédio.

Aproximadamente 40% do projeto já foram concluídos, utilizando cerca de R$ 11 milhões dos R$ 20 milhões repassados pelo Governo do Estado, “uma situação que requer atenção”, de acordo com o gestor, que afirma que todos os futuros gastos serão feitos com cautela e responsabilidade orçamentária.

Durante a visita às instalações, o prefeito gravou um vídeo direcionado à população, no qual prestou esclarecimentos sobre a situação da obra e os próximos passos. Segundo informado, foram identificados erros na execução do projeto anterior, como um corredor que deveria medir, no mínimo 2,40m, e foi feito com 1,40m, o que poderia prejudicar a mobilidade dos profissionais no dia a dia do hospital.

“Estas falhas demandarão ajustes técnicos antes de prosseguirmos com a obra. Felizmente, graças à competência da nossa equipe da Secretaria de Planejamento, conseguimos aprovar a nova planta no Corpo de Bombeiros com as soluções alternativas. Todas as correções serão realizadas para garantir segurança, funcionalidade e conformidade com as exigências legais e sanitárias”, garantiu Julinho Juju.

A retomada das obras marca uma nova etapa no cronograma do hospital, com foco na adequação estrutural e na qualidade da construção. A gestão municipal, por meio do vídeo, reforçou o compromisso com a transparência das informações e com a entrega de uma unidade hospitalar apta a atender às necessidades da população.

Com a continuidade das obras e as devidas correções, a expectativa é que o Hospital Municipal Manoel Congo avance com mais agilidade rumo à sua conclusão, ampliando a rede de atendimento em saúde no município.