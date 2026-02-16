Prefeito Julinho Juju esteve no canteiro de obras para entender a situação atual e prestar esclarecimentos aos patiensesFoto: Divulgação
Prefeitura de Paty anuncia retomada das obras do Hospital Municipal Manoel Congo
Prefeito Julinho Juju esteve no canteiro de obras para entender a situação atual e prestar esclarecimentos aos patienses
Paty do Alferes avança no ranking do Compromisso Nacional com a Alfabetização
Município, que detinha Selo Bronze, agora conquista o Prata
Paty do Alferes é a primeira cidade do RJ a sediar curso de capacitação para fiscalização de empresas de água mineral
Promovida pela Superintendência Estadual de Vigilância Sanitária, formação qualificou cinco inspetores
Paty do Alferes recebe Carreta do Trabalho, em Arcozelo
Ação visa levar políticas públicas de emprego, renda e qualificação profissional à população
Prefeito Julinho Juju alcança 92% de aprovação e consolida gestão histórica em Paty do Alferes
Com 92% de aprovação popular no primeiro ano de mandato, Julinho Juju se firma como um dos prefeitos mais bem avaliados do Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Paty do Alferes inaugura nova sede do CRAS
Com espaço amplo e confortável, novas instalações marcam novo capítulo na política de assistência social do município
