Evento celebra produtos artesanais regionais como cafés, queijos e cachaçasFoto: Divulgação

Publicado 24/02/2026 15:13

Paty do Alferes - Nos dias 27 e 28 de fevereiro, a Praça George Jacob Abdue, em Paty do Alferes, será

o palco do Festival Sabores do Vale do Café, um evento que celebra os cafés especiais, queijos artesanais e cachaças premiadas produzidas na região pelos integrantes do Arranjo Produtivo Local (APL) do Vale do Café. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e pelo secretário de Turismo de Paty, Pedro Medeiros, durante o evento Verão #TôNoRio, realizado na Praia de Copacabana. Junto a eles também estava presente o assessor especial da Setur-RJ e coordenador das ações do Turismo no Vale do Café, Wanderson Farias.

"O principal objetivo de eventos como este é a promoção das cidades do interior, a partir de boas atrações e valorização da cultura local. Estamos felizes em apoiar Paty na realização do Festival! Será um momento de celebrar os sabores, a cultura e a identidade marcantes do município, e de fortalecer o turismo local. Contem sempre com a Secretaria Estadual de Turismo", declarou Gustavo Tutuca.

Programação musical, artesanato e celebração da cultura local Além da exposição dos produtos tradicionais, o Festival Sabores do Vale do Café também oferece o melhor do artesanato local e atrações musicais. Na sexta-feira, a partir das 19h30, o show é com o grupo Choro em Conserva, e às 21h, o cantor Daniel

Monnerat anima o público com o melhor da música sertaneja raiz. No sábado, a música fica a cargo de Rodrigo Muller, às 19h30, e de Priscila Gouvêa, às 21h, fechando o festival.

O Festival Sabores do Vale do Café já se consolidou como uma experiência de lazer para toda a família, que, além de movimentar o comércio, gera visibilidade para os municípios. "Em nome do prefeito Julinho Juju, agradeço ao secretário Gustavo Tutuca por trazer esse evento tão completo para o nosso município, fortalecendo nosso turismo e fomentando a economia de Paty do Alferes", disse o secretário municipal Pedro Medeiros.

Com entrada gratuita, o festival é uma verdadeira celebração da identidade das cidades do Vale do Café, oferecendo não apenas os melhores sabores, mas também atrações musicais que prometem atrair moradores e turistas.