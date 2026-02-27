Iniciativa busca incentivar a formalização e fortalecer o trabalho dos artesãos locaisFoto: Divulgação
Programa de Artesanato do Rio de Janeiro chega a Paty do Alferes com o Cadastro Online Assistido
Iniciativa busca incentivar a formalização e fortalecer o trabalho dos artesãos locais
Paty do Alferes abre a edição de 2026 do Festival Sabores do Vale do Café
Evento celebra produtos artesanais regionais como cafés, queijos e cachaças
Prefeitura de Paty anuncia retomada das obras do Hospital Municipal Manoel Congo
Prefeito Julinho Juju esteve no canteiro de obras para entender a situação atual e prestar esclarecimentos aos patienses
Paty do Alferes avança no ranking do Compromisso Nacional com a Alfabetização
Município, que detinha Selo Bronze, agora conquista o Prata
Paty do Alferes é a primeira cidade do RJ a sediar curso de capacitação para fiscalização de empresas de água mineral
Promovida pela Superintendência Estadual de Vigilância Sanitária, formação qualificou cinco inspetores
Paty do Alferes recebe Carreta do Trabalho, em Arcozelo
Ação visa levar políticas públicas de emprego, renda e qualificação profissional à população
