Iniciativa busca incentivar a formalização e fortalecer o trabalho dos artesãos locais - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2026 15:59

Paty do Alferes - Nos próximos dias 27 e 28 de fevereiro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do seu Programa de Artesanato, promoverá uma ação especial de Cadastro Online Assistido para artesãos em Paty do Alferes. A iniciativa tem como principal objetivo ampliar o acesso dos profissionais ao cadastro oficial.

O secretário municipal de Cultura, Kenny Nobre, falou sobre a relevância da ação. “O Cadastro Nacional do Artesão é uma ferramenta essencial de valorização e reconhecimento profissional. Além de garantir acesso a feiras estaduais e nacionais, ele possibilita capacitações, isenção de ICMS e participação em políticas públicas de incentivo ao setor. É uma grande oportunidade para que nossos artesãos ampliem mercado, aumentem a renda e tenham seu trabalho oficialmente reconhecido”, afirmou.

O cadastro poderá ser feito das 10h às 15h na sexta-feira, e das 10h às 13h, no sábado, no Casario do Alferes. Para participar, o artesão deverá levar uma foto 3x4 recente; cópias do comprovante de residência, CPF e RG; PIS/PASEP ou última contribuição do INSS, caso tenha; produtos finalizados, podendo cadastrar até 3 técnicas diferentes; e uma peça inacabada para finalização no local.

Vale reforçar que é importante comparecer com uma conta ativa na plataforma GOV.br, e que os artesãos inscritos antes de 2015 precisam atualizar seus dados, levando novamente a documentação solicitada.