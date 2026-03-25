Evento contou com a participação de profissionais da Casa do Direito da Mulher Daniella Perez e da Delegacia de Miguel Pereira - Foto: Divulgação

Evento contou com a participação de profissionais da Casa do Direito da Mulher Daniella Perez e da Delegacia de Miguel PereiraFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2026 14:38

Paty do Alferes - Nesta terça-feira (24), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Paty do Alferes recebeu um importante encontro voltado à conscientização e enfrentamento da violência contra a mulher, uma das pautas mais urgentes no país atualmente. Para a ocasião foi convidada parte da equipe da Casa do Direito da Mulher Daniella Perez, de Miguel Pereira, como a coordenadora Lidiani Machado, a advogada Edlamarcia Faria, a psicóloga Elizabeth Romano, e, ainda, Viviane Silva, coordenadora do Núcleo de Atendimento à Mulher da Delegacia de Miguel Pereira.

A palestra teve como objetivos conscientizar sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher (psicológica, moral, patrimonial, sexual e física); informar sobre os direitos das mulheres, com destaque para legislações como a Lei Maria da Penha; orientar sobre como buscar ajuda e apoio, apresentando canais de denúncia, redes de proteção e serviços especializados; e promover o empoderamento feminino e a autonomia, estimulando à autoestima, ao autoconhecimento e à capacidade de tomar decisões seguras.

Municípios unidos no combate à violência contra a mulher Durante o encontro, o coordenador da Rede Atenção Psicossocial, Juliano Mello, e a coordenadora do CAPS Paty, Laura Rosa, destacaram a importância da parceria entre os municípios de Paty do Alferes e Miguel Pereira, reforçando a necessidade de integração entre as redes, tendo em vista que as demandas são comuns a ambas as cidades. Ressaltaram, ainda, a relevância do tema abordado, considerando sua urgência e impacto na sociedade atual.

“A violência contra a mulher não é um problema de foro íntimo, mas de cunho social. Por isso é necessário que todas as pessoas e setores da sociedade se engajem na luta por uma realidade em que mulheres não sejam tratadas com violência, como posse, nem objetos. Agradecemos à equipe da Casa da Mulher e da Delegacia da Mulher de Miguel Pereira por contribuírem ao nosso evento com tanto conhecimento e informações que podem fazer toda a diferença na vida de muitas mulheres. Estamos todos juntos nessa causa”, disse a coordenadora Laura Rosa.