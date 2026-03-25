Evento contou com a participação de profissionais da Casa do Direito da Mulher Daniella Perez e da Delegacia de Miguel PereiraFoto: Divulgação
CAPS Paty realiza palestra voltada à conscientização e enfrentamento da violência contra a mulher
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Prefeito Julinho Juju esteve no canteiro de obras para entender a situação atual e prestar esclarecimentos aos patienses
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