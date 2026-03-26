A campanha acontece no próximo sábado, dia 28, nas unidades de saúde da cidade - Foto: Divulgação

A campanha acontece no próximo sábado, dia 28, nas unidades de saúde da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 15:07

Paty do Alferes - A Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza, no próximo sábado (28), o Dia D de vacinação contra a gripe, voltada a idosos, gestantes, puérperas, crianças a partir de seis meses a cinco anos e pessoas imunossuprimidas.

A dose da vacina protege contra três vírus: o H1N1, o H3N2 e o vírus influenza B, sendo capaz de evitar de 60% a 70% dos casos graves e até mortes causadas pela gripe. Para receber a imunização – que será aplicada em todas as unidades de saúde municipais –, o paciente deve levar o CPF e a caderneta de vacinação. O vírus da influenza é a principal causa, hoje, do aumento de casos e óbitos por doenças respiratórias no Brasil. As autoridades de saúde alertam que o cenário pode se agravar ainda mais nos meses de outono e inverno, por isso a importância da vacinação.

O secretário de Saúde de Paty, Leonardo Pereira dos Santos, fala sobre a iniciativa: “O Dia D é uma estratégia reconhecidamente eficiente para alcançarmos bons resultados em metas de vacinação. No caso da imunização contra a gripe, temos o objetivo de reforçar a proteção dos grupos prioritários e reduzir o avanço das doenças respiratórias. Proteger-se é um ato de amor e cuidado consigo mesmo e com o próximo.”