Evento celebra a produção artesanal local e fortalece o turismo local - Foto: Divulgação

Evento celebra a produção artesanal local e fortalece o turismo localFoto: Divulgação

Publicado 02/04/2026 13:22

Paty do Alferes - A Festa do Doce volta ao calendário oficial de eventos de Paty do Alferes em 2026, para a

alegria dos patienses e deleite dos visitantes, após sete anos de ausência. O evento começa na próxima sexta-feira (03) e se estende até o domingo (05), na Praça George Jacob Abdue, com atrações para toda a família.

Além do salão do doce, com biscoitos, doces caseiros, geleias de tomate e conservas artesanais, a festa conta com feira de artesanato, praça de alimentação com food trucks, cerveja artesanal e apresentações musicais imperdíveis. Destaque para o show do cantor Mumuzinho, um dos principais nomes do pagode e samba no Brasil atualmente, e a apresentação do Padre Fábio Escobar, estimulando o turismo religioso.

O secretário municipal de Turismo, Pedro Medeiros, afirma que o retorno da festa, além de fortalecer o comércio local significativamente, representa o resgate de tradições. “A Festa do Doce é um momento de valorização das nossas tradições gastronômicas, da produção rural e da nossa rica cultura, que merecem ser promovidos sempre. Estamos preparando um evento com toda segurança e infraestrutura para toda a família aproveitar com tranquilidade e passar momentos inesquecíveis. Chegou a hora de firmar, ainda mais, o potencial turístico de Paty do Alferes para todo o estado”, declarou.

A Festa do Doce é uma realização da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, com apoio do Sesc, da TurisRio, da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, do Sicomércio Miguel Pereira e Paty do Alferes e da Fecomércio RJ.

Confira a programação:

03/04 (sexta) – Arthur Pecly (20h) e Mumuzinho (00h)

04/04 (sábado) – Acústico A3 (22h) e Fabrício & Gabriel (00h)

05/04 (domingo) – Padre Fábio Escobar (20h30) e Rodrigo Müller (22h)