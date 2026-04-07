Volta do evento ao calendário municipal contou com show do cantor Mumuzinho - Foto: Divulgação

Volta do evento ao calendário municipal contou com show do cantor MumuzinhoFoto: Divulgação

Publicado 07/04/2026 14:31

Paty do Alferes - Após um hiato de sete anos, a tradicional Festa do Doce, em Paty do Alferes, voltou ao

calendário de eventos do município. Entre os dias 03 e 05 de abril, quem passou pela Praça George Jacob Abdue pôde curtir boa música, se encantar com o artesanato e se deliciar com diversos tipos de doces produzidos localmente.

A programação noturna contou com shows de nomes regionais e nacionais. O cantor Mumuzinho – um dos principais expoentes do pagode na atualidade – subiu ao palco na sexta-feira, que também contou com apresentação de Arthur Pecly. No sábado, a dupla sertaneja Fabrício & Gabriel e a banda Acústico A3 agitaram o público. No domingo de Páscoa, o Padre Fábio Escobar emocionou os fiéis com sua música e louvor. Encerrando a edição de 2026, Rodrigo Müller entregou carisma, animação e o melhor do sertanejo.

O prefeito de Paty do Alferes, Julinho Juju, celebrou o retorno do evento: “A Festa do Doce é sinônimo de tradição. Com esse evento, reforçamos a importância da nossa produção rural, dos nossos produtores e artesãos, que formam a identidade patiense. Além disso, fortalecemos os comerciantes e o lazer da população. Agradeço à Secretaria de Turismo e a todas as outras envolvidas na realização de mais um evento de sucesso na nossa cidade.”

O secretário municipal de Turismo, Pedro Medeiros, faz um balanço positivo da festa. O gestor diz que “eventos como este, além de democratizar o lazer, contribuem para o fortalecimento do comércio local e reforçam a importância da produção artesanal, seja de produtos ou alimentos”. “Estamos muito satisfeitos com a resposta do público à volta da Festa do Doce e felizes em resgatar essa celebração tradicional da nossa cidade, que beneficia tantos setores e proporciona momentos especiais para toda a família e integração da comunidade”, declarou.