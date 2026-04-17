Município tem 81,04% de crianças alfabetizadas; projeção para 2030 era de 80% - Foto: Divulgação

Município tem 81,04% de crianças alfabetizadas; projeção para 2030 era de 80%Foto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 10:38

Paty do Alferes - Mais uma excelente notícia para a Educação de Paty do Alferes: o município alcançou

a marca de 81,04% de crianças alfabetizadas no 2º ano de escolaridade, de acordo com o Indicador Criança Alfabetizada 2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O resultado é calculado a partir de um teste que avalia se a criança apresenta habilidades básicas de leitura e escrita.

O resultado de Paty supera a meta do ano (70,79%) e também ultrapassa a projeção para 2030, que era de 80%. O número notável garantiu ao município o 1º lugar na região centro-sul fluminense e o 7º lugar no estado. O prefeito Julinho Juju comemora a conquista do município e afirma: “Seguimos firmes no propósito de garantir que todas as nossas crianças aprendam a ler e escrever no tempo certo, construindo um futuro com mais oportunidades para todos.”

O secretário municipal de Educação, Valdemar Rosa, complementa a fala do prefeito. “O desempenho do nosso município reflete a competência do trabalho realizado por todos os profissionais da rede municipal, com professores, gestores e equipes pedagógicas comprometidos com a alfabetização na idade certa. Estamos muito felizes e orgulhosos desse resultado e empenhados em melhorar cada vez mais”, declarou.

Indicador Criança Alfabetizada

O indicador faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que celebra a união de esforços em todo o Brasil para garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental, além de fortalecer a aprendizagem nos anos seguintes.

Em 2025 foram avaliados apenas estudantes do 2º ano, mas em 2026, a avaliação se estenderá também para os alunos do 5º e do 9º ano, buscando levantar ainda mais dados sobre o nível da alfabetização brasileira.